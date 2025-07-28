28 июля, 14:07

Bloomberg: ЕС не давил на США на переговорах, опасаясь остановки поддержки Киева

По данным агентства, хотя торговые переговоры официально вела ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен, содержание сделки определили правительства стран-членов, которые "связали руки" переговорщикам от ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Европейский союз не проявил достаточного единства в переговорах с США о торговой сделке. Лидеры стран блока сконцентрировались на защите национальных интересов, что частично объясняется их политической слабостью и опасениями прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона, пишет агентство Bloomberg.

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По его данным, национальные правительства стран ЕС преследовали цель минимизировать риски для ключевых отраслей своих экономик. "Частично это объясняется политической слабостью [лидеров] в Германии и Франции, где как [канцлер Фридрих] Мерц, так и президент Эмманюэль Макрон сталкиваются с угрозой со стороны правых популистов, которые готовы использовать в политических целях любые экономические неурядицы. Частично это объясняется сохраняющейся обеспокоенностью относительно зависимости от США в вопросах безопасности и переживаниями, что [президент США Дональд] Трамп может ответить на экономическое давление прекращением поддержки Украины <…>", - говорится в публикации.

Источники агентства сообщили, что, хотя торговые переговоры официально вела Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен, содержание сделки определили национальные правительства стран-членов, которые "связали руки" переговорщикам от ЕС. Правительства европейских стран не были готовы рисковать экономическими потерями в случае, если бы Брюссель попытался бросить вызов Вашингтону в торговых переговорах. В свою очередь Фон дер Ляйен не предприняла достаточных мер для противостояния США и быстро отказалась от цели достичь взаимовыгодного соглашения, пишет агентство.

Неделю назад европейские чиновники оказались перед выбором: или согласиться на пошлины в 15%, предлагаемые Трампом, или быть готовыми дать ответ США на вводимые с августа повышенные ввозные тарифы. Последнее требовало единства и сплоченности Евросоюза, но он оказался не способен на это, пишет агентство. Один из собеседник агентства охарактеризовал ЕС как слабый блок, не демонстрирующий ни единства, ни стратегической расчетливости в международной обстановке, в которой требуется проявлять силу.

В воскресенье Трамп заявил после встречи с фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории. 

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