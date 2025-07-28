Bloomberg: ЕС не давил на США на переговорах, опасаясь остановки поддержки Киева

По данным агентства, хотя торговые переговоры официально вела ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен, содержание сделки определили правительства стран-членов, которые "связали руки" переговорщикам от ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Европейский союз не проявил достаточного единства в переговорах с США о торговой сделке. Лидеры стран блока сконцентрировались на защите национальных интересов, что частично объясняется их политической слабостью и опасениями прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона, пишет агентство Bloomberg.

По его данным, национальные правительства стран ЕС преследовали цель минимизировать риски для ключевых отраслей своих экономик. "Частично это объясняется политической слабостью [лидеров] в Германии и Франции, где как [канцлер Фридрих] Мерц, так и президент Эмманюэль Макрон сталкиваются с угрозой со стороны правых популистов, которые готовы использовать в политических целях любые экономические неурядицы. Частично это объясняется сохраняющейся обеспокоенностью относительно зависимости от США в вопросах безопасности и переживаниями, что [президент США Дональд] Трамп может ответить на экономическое давление прекращением поддержки Украины <…>", - говорится в публикации.

Источники агентства сообщили, что, хотя торговые переговоры официально вела Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен, содержание сделки определили национальные правительства стран-членов, которые "связали руки" переговорщикам от ЕС. Правительства европейских стран не были готовы рисковать экономическими потерями в случае, если бы Брюссель попытался бросить вызов Вашингтону в торговых переговорах. В свою очередь Фон дер Ляйен не предприняла достаточных мер для противостояния США и быстро отказалась от цели достичь взаимовыгодного соглашения, пишет агентство.

Неделю назад европейские чиновники оказались перед выбором: или согласиться на пошлины в 15%, предлагаемые Трампом, или быть готовыми дать ответ США на вводимые с августа повышенные ввозные тарифы. Последнее требовало единства и сплоченности Евросоюза, но он оказался не способен на это, пишет агентство. Один из собеседник агентства охарактеризовал ЕС как слабый блок, не демонстрирующий ни единства, ни стратегической расчетливости в международной обстановке, в которой требуется проявлять силу.

В воскресенье Трамп заявил после встречи с фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.