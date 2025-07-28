В мессенджер МАХ внедрят технологию антифрода

Это позволит обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. VK, разработчик национального мессенджера МАХ, совместно со Сбером приступили к внедрению в МАХ технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Сбер планирует предоставить команде MAX собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков. В данный момент антифрод-команды Сбера и MAX приступили к реализации пилотных проектов, по результатам которых будут приняты решения о более тесном сотрудничестве, в том числе интеграции антифрод-сервисов и совместном взаимодействии операционных служб", - говорится в сообщении.

Как отметили в MAX, Сбербанк обладает одной из самых совершенных в мире систем противодействия мошенничеству, в том числе работающей на основе собственных разработок банка. Технические возможности Сбера, в том числе, позволяют выявлять подозреваемых в мошенничестве лиц, людей, совершающих действия под воздействием злоумышленников, а также приостанавливать мошеннические операции до того момента, как человек переведет свои деньги мошенникам.

Благодаря сотрудничеству компаний планируется на аналогичном уровне обеспечивать и безопасность пользователей мессенджера MAX. В рамках взаимодействия также планируется тестировать новые онлайн-инструменты выявления мошенничества на ранних стадиях, таким образом еще более совершенствуя защиту россиян, отметили в пресс-службе мессенджера.