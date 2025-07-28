Владимиров: аграриям Ставрополья нужна допподдержка при получении кредитов

Губернатор отметил успехи региона в импортозамещении в этой отрасли

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Ставропольского края нуждаются в дополнительных мерах поддержки, которые позволили бы сделать кредиты более доступными для них. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путинам сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство", губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Сегодня мы одни из лидеров в части генотипирования высокопродуктивных пород коров, для того чтобы высокую продукцию по молоку иметь. Но все-таки кредитование нам нужно будет когда-то открывать, потому что все равно даже сегодня, с учетом того, что нам Минсельхоз сильно помогает, у нас ставка - 8-9%, это все равно серьезная ставка, хотя остальное - до 24% - нам Минсельхоз России компенсирует. Поэтому здесь, конечно, нам нужна будет помощь", - сказал он.

Говоря о развитии сельского хозяйства в регионе, губернатор Ставрополья отметил успехи в импортозамещении. "Мы в импортозамещении очень хорошо работаем в части посадочного материала садоводства, в части посадочного материала свеклы, кукурузы, семечек", - пояснил он.