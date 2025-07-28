Путин поручил планово заниматься капремонтом школ и детсадов на Ставрополье

Глава государства также попросил губернатора региона Владимира Владимирова доложить о развитии социальной сферы в крае

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову предметно и планово заниматься вопросами капитального ремонта школ и детских садов. Такую задачу глава государства поставил на встрече с руководителем региона.

"Есть еще одна проблема, на которую хотел бы обратить наше и ваше внимание, - капитальный ремонт школ и детских садов, - обратился Путин к Владимирову. -Занимайтесь этим предметно, планово".

"У нас 647 школ. В год - с вашего поручения 2021 года, помните, когда вы сказали, 7 тысяч школ отремонтируете, - мы 30% школ отремонтировали", - поделился результатами глава Ставрополья.

Путин также попросил Владимирова доложить о развитии социальной сферы в крае.