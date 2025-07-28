По словам участника судебного процесса, в деле появилась еще одна апелляционная жалоба

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Десятый арбитражный апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб бывшего бенефициара аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и экс-председателя набсовета Домодедово Валерия Когана на решение Арбитражного суда Московской области обратить аэропорт в доход государства на 1 сентября. Об этом сообщил один из участников судебного процесса.

Ранее рассмотреть жалобы планировалось 28 июля.

По словам участника судебного процесса, в деле появилась еще одна апелляционная жалоба, ее подала Alamo II Limited. Таким образом, рассмотрение апелляционных жалоб переносится в связи с появлением новой.

Ранее Генпрокуратура подала иск к 32 структурам, связанных с аэропортом, а также к Каменщику и Когану. Претензии были связаны с переходом компаний группы "Домодедово" под иностранное влияние. 17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск об обращении в доход государства аэропорт Домодедово. 19 июня Росимущество полностью получило ООО "ДМЕ холдинг", владеющее активами аэропорта Домодедово. На следующий день бывший первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов стал гендиректором ООО "Домодедово эрфилд", под управлением которого также с 20 июня находятся "Домодедово Фьюэл фасилитис", "Домодедово пэссенджер терминал", "Домодедово интегрейшн" и другие структуры, связанные с аэропортом, а также "ДМЕ холдинг".