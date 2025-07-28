По словам премьер-министра РФ, компании региона активно работают в этом направлении

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил вклад предприятий Омской области в задачу по достижению страной технологического и промышленного суверенитета.

"В целом Омская область славится промышленными, научными проектами, здесь достаточно активно на сегодняшний день реализуются проекты в области машиностроения. И задача достижения технологического и промышленного суверенитета, которую ставит наш президент, она как раз решается омскими предприятиями очень активно", - подчеркнул глава кабмина на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

Мишустин отметил, что ранее глава региона уже привел ему несколько примеров, в том числе и в космической отрасли.

Председатель правительства обратил внимание на то, что 28 июля совместно с Хоценко они посетили несколько объектов, в том числе Госпиталь для ветеранов войн, в частности участников специальной военной операции, а также Омский госуниверситет им. Ф.М. Достоевского, посмотрели проекты, включая заявочные проекты университета.

Мишустин попросил Хоценко рассказать, как идет социально-экономическое развитие региона и какими инструментами для этого пользуются местные власти.

Еще одной темой беседы стала ситуация в Омской области в сфере транспорта. "Мы говорили о развитии транспортной инфраструктуры. Здесь какие инициативы [есть в регионе], которые позволяют повысить связанность территорий и такой мультипликатор на смежную отрасль внести, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции? Пожалуйста, хотел бы попросить вас сказать несколько слов о реализации проектов в сфере транспорта", - обратился председатель правительства к губернатору.