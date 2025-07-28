Как заявила председатель правления российской ассоциации "Отечественный софт", "надо продолжать импортозамещение, надо строить дублирующие системы для объектов КИИ"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сбой у "Аэрофлота" показал, что в России в особо критических случаях надо быть готовыми перейти на "бесцифровые" системы управления, заявила президент ГК InfoWatch, председатель правления российской ассоциации "Отечественный софт" Наталья Касперская, комментируя в своем Telegram-канале ситуацию, в которой оказался "Аэрофлот".

"Скорее всего, атаки на критическую инфраструктуру нашей страны будут только нарастать. А это значит, что надо продолжать импортозамещение, надо строить дублирующие системы для объектов КИИ. Даже быть готовыми перейти на бесцифровые системы управления в особо критических случаях", - сочла Касперская.

"Аэрофлот" же как-то управлял своими рейсами до цифровизации", - пояснила предправления ассоциации.

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов в Москву и в обратном направлении в связи со сбоем информационных систем, сообщил ранее авиаперевозчик. В пресс-службе Генпрокуратуры России отметили, что причиной сбоя в информационной системе "Аэрофлота" стала хакерская атака.