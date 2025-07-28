Объем вложений в предприятие превысит 320 млн рублей, будет создано более 120 рабочих мест, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии

УФА, 28 июля. /ТАСС/. Инвестиционный проект по производству текстильных материалов и переработке таких отходов в регенерированное волокно получил господдержку в виде выделения земельного участка на территории Уфы. Объем вложений превысит 320 млн рублей, будет создано более 120 рабочих мест, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

"Проект предусматривает внедрение "зеленых" технологий для утилизации текстильных отходов и переход к экономике замкнутого цикла. Это позволит максимально сократить отходы, превращая их во вторичное сырье для повторного использования. Реализация проекта создаст 126 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя премьер-министра правительства - министра земельных и имущественных отношений республики Натальи Полянской.

Проект получил господдержку в виде предоставления земельного участка площадью 1,7 га на территории Уфы. Объем вложений составит 326,5 млн рублей, между инвестором и правительством республики заключено соглашение о защите и поощрении инвестиций.

"Проект уникален для Башкортостана, поскольку аналогичных предприятий в регионе нет. Он будет направлен как на переработку, так и на производство текстиля. Инвестор планирует запускать производство поэтапно - первыми заработают линии разволокнения и нетканых материалов, а к 2027 году он намерен запустить в эксплуатацию все корпуса, включая линии по производству стеклотканей, тканных материалов и пряжи", - цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации развития региона Наиля Габбасова.