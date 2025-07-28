В рамках проекта специалисты компании будут проходить обучение у ведущих экспертов отрасли, что позволит не только улучшить качество выпускаемой продукции, но и сократить время на ее производство

ЛИПЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Старейшее предприятие Липецкой области АО "Гидропривод" присоединилось к федеральному проекту "Производительность труда", который реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Вступление в проект "Производительность труда" открывает для АО "Гидропривод" доступ к современным методам управления производственными процессами, обучению сотрудников и внедрению новейших технологий. Это позволит оптимизировать процессы и повысить уровень производительности", - сказал Артамонов.

Губернатор пояснил, что предприятие "Гидропривод", основанное на базе чугунолитейного завода, является производителем регулируемых и нерегулируемых пластинчатых насосов, гидрораспределителей, насосов гидроусилителя для автомобилей, а также компонентов для разнообразной техники. "Продукция завода востребована на таких крупных предприятиях, как КЗ "Ростсельмаш", ПАО "Камаз" и ПАО "Нефаз", - добавил Артамонов.

По его словам, в рамках проекта специалисты компании будут проходить обучение у ведущих экспертов отрасли, что позволит не только улучшить качество выпускаемой продукции, но и сократить время на ее производство.

Помимо этого, с помощью экспертов Регионального центра компетенций компания оптимизирует изготовление насоса ГУР КАМАЗ 4310, что позволит выявить проблемные места, точки потерь и дублирования операций, а также определить направления для повышения эффективности, добавил губернатор, пояснив, что специалисты уже приступили к диагностике производственных процессов.

"Участие в проекте позволяет не только сократить издержки, но и укрепить позиции на рынке за счет внедрения инновационных технологий управления, повышения квалификации сотрудников, улучшения условий труда и автоматизации рутинных процессов", - сказал Артамонов.