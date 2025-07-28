Горелкин призвал крупные компании не расслабляться в вопросах защиты от кибератак

Цифровой компонент войны развивается и будет совершенствоваться и доминировать в будущих военных конфликтах, указал первый зампред комитета Госдумы по информполитике

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") призвал крупные российские компании не расслабляться в вопросах цифровой безопасности. Так депутат в беседе с ТАСС прокомментировал сбои в работе "Аэрофлота" в связи с совершенной ранее хакерской атакой.

"Нужно просто, чтобы наши большие компании осознавали, что против нас идет информационная война. К сожалению, многие коллеги еще не осознают этого до конца и присутствует такая некоторая расслабленность, к сожалению, как будто это нас не коснется. Хотя она коснется каждого, потому что цифровой компонент войны сегодня, мы видим, он развивается и будет усовершенствоваться и доминировать в будущих военных конфликтах", - сказал Горелкин на полях форума "Территория смыслов".

Он также указал, что компании должны не просто осознавать вероятность атак на их цифровую инфраструктуру, но и усиленно к ним готовиться. "Нужно соблюдать законодательство и, очень важно, нужно не просто формально его соблюдать, но и постоянно испытывать защиту свою с помощью багбаунти, белых хакеров. Это нужно делать на постоянной основе, иначе враг испытает это за вас", - подчеркнул парламентарий.