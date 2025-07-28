Депутат Рады Южанина: средняя зарплата чиновников почти втрое выше средней по Украине

На зарплату 502 руководителей центральных госорганов без учета сектора безопасности и обороны в июне потратили более $1,5 млн, указала парламентарий

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Средняя зарплата украинских чиновников почти втрое превышает среднюю зарплату по стране, а соответствующая зарплата руководителей госорганов выше в шесть раз. Такую статистику опубликовала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Нина Южанина.

"На зарплату 502 руководителей центральных госорганов без учета сектора безопасности и обороны в июне потратили более 64 млн гривен (более $1,5 млн). Если средняя зарплата госслужащих больше средней зарплаты почти втрое, то средняя зарплата руководителей госорганов - почти в шесть раз", - написала парламентарий.

По ее данным, в июне средняя зарплата руководителей центральных госорганов Украины составляла 128 тыс. гривен (более $3 тыс.). В первую пятерку за указанный период вошли Национальное агентство по предотвращению коррупции (245,6 тыс. гривен, или около $5 900); Центральная избирательная комиссия (206,4 тыс. гривен, или $4 930); Счетная палата (202,9 тыс. гривен, или $4 860); Государственное космическое агентство Украины (193,2 тыс. гривен, или $4 620); Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммуникаций (191 тыс. гривен, или $4 572).

Южанина отмечает, что в 2024 году в большинстве госорганов в структуре зарплаты руководства "оклад по большей части составлял менее 50%, а кое-где вообще всего 11-13%". В 2025 году информацию о соотношении оклада и общей зарплате чиновников вообще перестали предоставлять. Парламентарий задалась вопросом, почему так происходит.

На Украине наблюдается рост числа людей, находящихся у черты крайней бедности. По данным Института демографии и социальных исследований Украины, число жителей, доходы которых оцениваются как уровень крайней бедности, выросло с 1,3% в 2021 году до 9% в 2023. Общий же уровень бедности в стране вырос с 20,6% в 2021 году до 35,5% в 2023. Официальный прожиточный минимум в 2024 году составил 2 920 гривен (около $70).