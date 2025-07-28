В ведомстве отметили, что в такой ситуации потребитель имеет право отказаться от перелета и требовать полного возврата денег за билет, даже при наличии невозвратного билета

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пассажир имеет право при задержке рейса воспользоваться бесплатно такими услугами, как хранение багажа, посещение комнаты матери и ребенка, предоставление прохладительных напитков после двух часов ожидания и питания - после четырех. Об этом напомнили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"При задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление дополнительных услуг, включая: хранение багажа; комната матери и ребенка (для пассажиров с детьми до 7 лет); после 2 часов ожидания: прохладительные напитки, 2 бесплатных звонка или 2 email-сообщения; после 4 часов ожидания: горячее питание, а при дальнейшей задержке - каждые 6 часов (днем) / 8 часов (ночью); после 8 часов (днем) или 6 часов (ночью): гостиница и трансфер "аэропорт - отель - аэропорт". За консультацией и помощью в составлении претензии к авиаперевозчику потребители могут обращаться в управление Роспотребнадзора по своему региону", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при задержке рейса потребитель имеет право отказаться от перелета и требовать полного возврата денег за билет, даже при наличии невозвратного билета.

Также потребитель может подать на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Кроме того, пассажир может направить авиакомпании претензию о возмещении убытков, связанных с задержкой рейса (например, отмененные экскурсии или пропущенные рейсы/поезда). Существует также право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения. Штраф составляет 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета, если перевозчик не докажет наличие непреодолимой силы или других обстоятельств.

В Роспотребнадзоре уточнили, что для международных рейсов действуют нормы международных договоров РФ. "Специалисты ведомства готовы ответить на вопросы потребителей, в том числе о возможности смены билета, возврате средств и о том, положена ли моральная компенсация от перевозчика", - заключили в надзорном ведомстве.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов в Москву и в обратном направлении в связи со сбоем информационных систем, сообщил ранее авиаперевозчик. В пресс-службе Генпрокуратуры России отметили, что причиной сбоя в информационной системе "Аэрофлота" стала хакерская атака.

Также 22 июля экипаж самолета компании Uzbekistan Airways, следовавшего из Стамбула в Ташкент, решил уйти на запасной аэродром в Анкаре из-за аварийной ситуации на борту.