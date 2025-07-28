Российский рынок акций ускорил снижение на фоне заявлений Трампа

Президент США ранее сообщил, что планирует сократить 50-дневный срок, который он отвел для достижения Москвой и Вашингтоном договоренности по урегулированию на Украине

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе торговой сессии Московской биржи демонстрирует снижение основных индексов более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня растет. Такая динамика отмечена на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о сокращении срока на достижение договоренностей между Россией и США по Украине.

По данным на 14:58 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,45% - до 2 760 пункта, индекс РТС находился на отметке 1 092,93 пункта (-0,45%). Курс юаня к рублю во время основной торговой сессии рос на 5,5 коп. и составлял 11,115 руб.

К 15:58 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 743,57 пункта (-1,04%), индекс РТС составлял 1 086,43 пункта (-1,04%). В это же время курс юаня ускорил рост и был на уровне 11,207 руб. (+14,7 коп.).

Президент США ранее заявил, что планирует сократить 50-дневный срок, который он ранее отвел для достижения Москвой и Вашингтоном договоренности по урегулированию на Украине.

14 июля Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Он также говорил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе предстоит осуществлять НАТО, уточнил президент США.