Компания "Кемзолото" добывала золото в реке Кельбес в Кемеровской области с нарушением правил водопользования, сообщил председатель правительства региона Андрей Панов

КЕМЕРОВО, 28 июля. /ТАСС/. Компания "Кемзолото" добывала золото в реке Кельбес в Кемеровской области с нарушением правил водопользования. В результате суд принял решение приостановить деятельность предприятия, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Панов.

"На 90 суток остановлена работа золотодобывающего предприятия ООО "Кемзолото" на реке Кельбес. Такое решение сегодня, 28 июля, вынес Кемеровский районный суд. Основанием стали результаты проверки, проведенной Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса. Выявлены самовольное занятие золотодобывающим предприятием реки Кельбес, нарушение правил водопользования и охраны водного объекта, размещение отвалов в прибрежной защитной полосе", - написал он.

В минприроды региона уточнили, что проверка проводилась Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с министерством и Департаментом лесного комплекса Кузбасса. В ходе осмотра участка горных работ установлены сбросы неочищенных вод с отстойников в реку, из-за чего вода приобрела желтый цвет.

В 2023 году суд также привлекал "Кемзолото" к административному штрафу в 70 тыс. рублей. Тогда компанию признали виновной по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий).