"Автозавод Санкт-Петербург" ушел в корпоративный отпуск

Сборку автомобилей приостановили до 17 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. "Автозавод Санкт-Петербург" (бывший завод Nissan) ушел в плановый корпоративный отпуск с 28 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В плановом корпоративном отпуске "Автозавод Санкт-Петербург" будет с 28 июля по 17 августа", - сообщили в пресс-службе.

Сборка автомобилей в этот период будет остановлена.

"Автозавод Санкт-Петербург" - предприятие полного производственного цикла с необходимыми мощностями для производства автомобилей. В ноябре 2023 года в сотрудничестве с иностранными партнерами состоялся запуск производства кроссоверов, которые с января 2024 года выпускаются под собственным брендом Xcite.

На заводе планируется выпускать модель Lada Iskra, которую в прошлом году презентовал "Автоваз".