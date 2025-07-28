В ходе собрания планируется оценить состояние нефтяного рынка и уровень выполнения условий сделки ОПЕК+

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций. В ходе встречи планируется оценить состояние нефтяного рынка и уровень выполнения условий сделки ОПЕК+.

Встречи министерского мониторинга проводятся раз в два месяца. Последняя такая встреча состоялась 28 мая, в один день с общей министерской встречей ОПЕК+ (проводятся раз в полгода).

На заседаниях мониторингового комитета обычно не принимаются никакие решения по добыче нефти. Однако комитет может рекомендовать альянсу какие-либо действия, а также имеет полномочия созвать при необходимости встречу всех министров стран ОПЕК+.