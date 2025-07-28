В целом в 2025 году в регионе под урожай планируется убрать 568 тыс. га, из которых озимые культуры составляют 352 тыс. га, яровые, зерновые и зернобобовые культуры - 216 тыс. га

БЕЛГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Валовый сбор зерновых культур в Белгородской области в 2025 году составит 2 706 тыс. тонн, что на 270 тыс. тонн превышает показатели за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На конец июля аграрии убрали более 200 тыс. га зерновых и зернобобовых культур - урожайность уже превысила показатели предыдущего года и достигла 47,4 центнеров с га. Помимо этого, убрано 177,6 тыс. га озимой пшеницы - более 50% от общего объема необходимых работ, 17,9 тыс. га ячменя, 3,9 тыс. га гороха. В 2025 году валовый сбор зерновых увеличиться до 2 706 тыс. тонн с 2 436 тыс. тонн в 2024 году", - говорится в сообщении.

В целом в 2025 году в регионе под урожай планируется убрать 568 тыс. га, из которых озимые культуры составляют 352 тыс. га, яровые, зерновые и зернобобовые культуры - 216 тыс. га, отметили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что общая площадь уборки кормовых культур составляет 131,6 тыс. га. При этом потребность в грубых кормах оценивается в 649 тыс. тонн, из них на данный момент заготовлено порядка 55% - 355,7 тыс. тонн.

Всего в Белгородской области работает 1 тыс. 712 зерноуборочных комбайнов и 250 единиц техники для заготовки кормов для животных. Данного количества оборудования должно хватить для выполнения всех работ в установленные сроки, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, подчеркнув, что от результатов жатвы зависит продовольственная безопасность страны.

"Надеемся, что погода и обстановка позволят реализовать намеченные планы. Вклад Белгородской области в продовольственную безопасность страны очень велик, как и в предыдущие годы. Текущая обстановка не должна повлиять на это", - сказал Гладков, его слова приводятся в сообщении.