При этом страны, допустившие неполное выполнение договоренностей ОПЕК+, должны к 18 августа предоставить обновленные графики компенсаций недосокращенных объемов добычи нефти

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на онлайн-встрече оценил данные по добыче нефти альянсом за май и июнь 2025 года, отметив общее выполнение условий сделки ОПЕК+. Об этом говорится в итоговом заявлении, размещенном на сайте ОПЕК.

При этом страны, допустившие неполное выполнение договоренностей ОПЕК+, должны к 18 августа предоставить обновленные графики компенсаций недосокращенных объемов добычи нефти.

Комитет ОПЕК+ также подтвердил, что продолжит мониторить соблюдение плана по добыче, согласованного на министерской встрече 5 декабря 2024 года, а также выполнение дополнительных добровольных сокращений, которые были объявлены рядом стран ОПЕК+. Кроме того, министерский мониторинг ОПЕК+ сохраняет за собой полномочия по созыву дополнительной встречи комитета и запросу общей министерской встречи ОПЕК+.

Встреча министерского мониторинга ОПЕК+ 28 июля продлилась всего около 15 минут.

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 1 октября.