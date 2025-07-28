По линии административного производства возбуждено 87 976 дел, при этом 43,9% из них приходится на юридических лиц, уточнили в службе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за первое полугодие 2025 г. возбудила более тысячи уголовных дел. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В I полугодии 2025 года ФТС России в рамках реализации задач по выявлению и предотвращению угроз экономической безопасности страны возбуждено 1 163 уголовных дела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них возбуждено 575 дел по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ. Значительное количество уголовных дел возбуждалось по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. "Предметами преступлений преимущественно являлись лес и лесоматериалы, наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, средства наземного транспорта, иностранная и российская валюта, товары народного потребления", - отметили в ведомстве.

По линии административного производства возбуждено 87 976 дел, при этом 43,9% из них приходится на юридических лиц (38 671). За нарушение таможенных правил возбуждено 54 456 дел, из них 36 857 дел по контрабандообразующим составам. "Предметами правонарушений чаще всего являлись валюта, табачные изделия, продукция растительного происхождения, древесина и изделия из нее, легковые автомобили и алкогольная продукция", - сообщили в ФТС. Всего взыскано административных штрафов на сумму 1,35 млрд руб. а также в уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью более 3,5 млрд рублей.