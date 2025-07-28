Это рейсы на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минводы и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. При новых вынужденных отменах рейсов авиакомпании "Аэрофлот" на фоне сбоя информационных систем сократят число полетов на многочастотных маршрутах с альтернативными перевозчиками, сообщили в Минтрансе РФ по итогам совещания замминистра транспорта Владимира Потешкина в аэропорту Шереметьево с представителями министерства, Росавиации, аэропорта и авиакомпании.

В Минтрансе подчеркнули, что приоритет в расписании "Аэрофлота" отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минводы и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах.

"В случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики. Минтранс ведет работу с ними по корректному подходу к ценам на билеты", - говорится в сообщении.

Потешкин отметил, что "Аэрофлот" и Шереметьево обладают необходимыми ресурсами для нормализации ситуации. Для специалистов авиакомпании на инфраструктуре аэропорта развернуты дополнительные рабочие места.

"Аэрофлот" отменил 54 парных рейса (туда и обратно) за понедельник, 28 июля. Остальные 206 рейсов из запланированных на сегодня 260 готовятся к выполнению", - отметили в ведомстве.