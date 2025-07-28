В частности, научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов отметил, что Европа последовательно переставала быть ключевым рынком сбыта российских энергоносителей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Прекращение торговых отношений России с Евросоюзом в нынешних условиях повлечет за собой потерю не более 2% ВВП страны, текущие объемы экспорта нефти и газа не дают оснований ожидать значимых макроэкономических последствий. Такое мнение высказали ТАСС эксперты Института Гайдара.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США в Шотландии сообщила, что для снижения американских пошлин с 30% до 15% пообещала США среди прочего полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо. В течение трех лет ЕС потратит на покупки американских энергоносителей $750 млрд.

"Объем торговли с ЕС в 2024 году был около 68 млрд евро, из которых на импорт из России приходилось 32 млрд евро. Это не так много по сравнению с ВВП России в $2 трлн. Из-за чего прекращение торговли с ЕС может привести лишь к потере не более 2% ВВП России в текущих условиях", - сказал эксперт Фонда экономической политики Владимир Седалищев.

Научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов отметил, что Европа последовательно переставала быть ключевым рынком сбыта российских энергоносителей. "Безусловно, оставшиеся торговые потоки были выгодны как России, так и ЕС, но текущие объемы не дают оснований ожидать макроэкономически значимых эффектов полного отказа ни для экономики России, ни тем более для экономики ЕС", - сказал эксперт.

Он также отметил, что поставки трубопроводного газа вряд ли получится заместить другими направлениями сбыта - с большой достоверностью эти объемы можно считать потерянными. "А вот СПГ и сырую нефть можно другим покупателям, возможно, с некоторыми дисконтами. Таким образом, порядок потери для России можно оценить в $10 млрд ежегодно, основной удар снова придется на российского экспортера трубопроводного газа "Газпром", который может потерять около пятой части своего экспорта. В масштабах российского экспорта около $430 млрд это, в целом, не столь значительная величина, в масштабах российской экономики - тем более", - подчеркнул Кузнецов.