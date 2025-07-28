По данным на 17:12 мск, курс рос на 2,25%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Курс доллара на российском межбанковском рынке ускорил рост и превышал 81 рубль впервые с 16 мая 2025 года, свидетельствуют данные площадки "Финам".

По данным на 17:12 мск, курс доллара рос на 2,25% - до 81,009 рубля. В это же время курс евро на российском межбанковском рос на 0,78%, до 94,005 рубля. К 17:19 мск доллар замедлил рост и находился на уровне 80,985 рубля (+2,22%), евро торговался на уровне 94,235 рубля (+1,02%).

Ранее, 25 июля, курс доллара на межбанковском рынке поднимался выше 80 рублей. Впервые с 13 июня 2025 года.