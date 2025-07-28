Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире, указал посол в Великобритании Викрам Дораисвами

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. Индийский посол в Великобритании Викрам Дораисвами резко отреагировал на критику по закупкам российской нефти, заявив, что Нью-Дели не может "отключить свою экономику". Об этом сообщила газета Times of India.

"Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Мы импортируем более 80% нашей энергии. Что вы хотите, чтобы мы сделали - отключили нашу экономику?" - сказал он в интервью британскому радио Times Radio.

Отвечая на вопрос о близких связях Индии с Россией, Дораисвами напомнил, что эти "давние отношения восходят к эпохе, когда некоторые из западных партнеров [Индии] не продавали ей оружие, но продавали его соседним странам, которые использовали его только для нападения на нее [Индию]".

Ранее послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. Новые рестрикции, в частности, затронули 22 российских банка, "Северные потоки", НПЗ "Роснефти" в Индии. Потолок цен на российскую нефть снижен с $60 до $47,6 за баррель. Под запрет попал и импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта (превышает 85%). Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, в том числе в России. Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля РФ в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.