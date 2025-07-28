Такая мера нужна для стабилизации ситуации на рынке

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство приняло решение временно, до 31 августа 2025 года, ограничить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов, сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина. Ранее решение распространялось только на непроизводителей.

В кабмине заявили, что российское правительство распространило на производителей нефтепродуктов ограничения на экспорт бензина, действующие до 31 августа 2025 года. Соответствующее поставновление было подписано.

Там же добавили, что такую меру приняли для закрепления стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива во время сезона выского спроса и сельскохозяйственных полевых работ.

Из текста постановления следует, что запрет начинает действовать с 29 июля, "по истечении одного дня после дня его (документа) официального опубликования".

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что ведомства готовят решение о запрете на экспорт бензина для производителей с 1 августа, на тот момент рассматривались варианты с введением ограничений на 1-2 месяца. Ограничение на экспорт бензина действует только для непроизводителей до конца августа.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что правительство может при необходимости ввести полный запрет экспорта бензина, в том числе для производителей. Ведомства должны были оценить ситуацию на рынке топлива, чтобы понять необходимость такой меры.

О корректировке демпфера

Источники агентства допускали, что одновременно с запретом экспорта может быть принято решение о повышении предельной цены, с которой обнуляются демпферные выплаты для нефтяников. Сейчас демпферные выплаты могут обнулиться, если средняя месячная биржевая цена по бензину превышает на 10% заложенную в Налоговом кодексе предельную цену, а по дизельному топливу - на 20%. Замглавы Минфина Алексей Сазанов в начале июля говорил, что министерство предлагает повысить отклонение от индикативной цены до 15% для бензина и до 25% для дизельного топлива.

В начале июля источники ТАСС сообщали, что участники биржевого комитета ФАС России поднимали вопрос о возможности запрета экспорта бензина для производителей на фоне роста биржевых цен на бензин.