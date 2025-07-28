Строительные работы начались 30 июня, после завершения проектирования, и осуществлялись в круглосуточном режиме, указали в холдинге

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в рекордные сроки построили новый однопутный путепровод и открыли движение на участке Остапово - Михайловский Рудник в Курской области, сообщили в холдинге.

"Путепровод в Курской области восстановлен в рекордные сроки. РЖД построили новый однопутный путепровод и открыли движение на участке Остапово - Михайловский Рудник в Курской области. Старый был разрушен в результате диверсии на железной дороге 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что искусственное сооружение возведено в максимально короткие сроки. Так, строительные работы начались 30 июня, после завершения проектирования, и осуществлялись в круглосуточном режиме. В них были задействованы более 120 железнодорожников и 12 единиц тяжелой техники.

Длина нового путепровода составила 36 м, он состоит из трех пролетных строений общим весом 250 тонн. В РЖД уточнили, что их устанавливали с помощью кранов грузоподъемностью 200 тонн. Высота конструкции - 5,7 м, что почти на метр выше прежнего сооружения, это позволит пропускать под ним негабаритный автотранспорт, о чем просили региональные власти.

"На время возведения путепровода движение грузовых поездов было организовано альтернативным маршрутом, чтобы сохранить объемы перевозок и обеспечить доставку и вывоз продукции местных предприятий", - отметили в РЖД.

В июне глава РЖД Олег Белозеров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что движение по железнодорожному путепроводу в Курской области после теракта откроют не позднее 2 августа.

1 июня в 2:21 на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В ходе инцидента возникло возгорание секции локомотива, его оперативно устранили. Машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал.