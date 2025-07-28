Максимальная ставка по вкладам в рублях в II декаде июля снизилась до 17,22%

Согласно данным ЦБ, ставка в первой декаде июля составляла 17,91% годовых

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде июля 2025 года снизилась по сравнению с предыдущей декадой и составила 17,22% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка в первой декаде июля составляла 17,91% годовых, а в третей декаде июня была на уровне 18,32%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.