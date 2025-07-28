Последствиями такой сделки также станут снижение конкурентоспособности и усиление социальной напряженности, отметил декан факультета финансовой экономики МГИМО МИД России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Евросоюз путем заключения нового торгового соглашения с США попал в еще большую зависимость от Вашингтона, последствиями которой станут рост цен на европейском рынке, снижение конкурентоспособности и усиление социальной напряженности. Такое мнение высказал ТАСС декан факультета финансовой экономики МГИМО МИД России Игбал Гулиев.

"Заключение сделки между США и Евросоюзом, с одной стороны, создает основу для новой экономико-политической архитектуры, где все важнее становится логика экономических и политических блоков. В то же время для некоторых стран, особенно Китая и России, это стимул укреплять собственную экономическую независимость - диверсифицировать внешние связи и развивать технологический суверенитет. Но есть и обратная сторона: закрытость Запада в будущем может обернуться для него потерей доли на отраслевых рынках", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "сама сделка - скорее победа США, чем Европы". "Достаточно посмотреть, на каких условиях ЕС подписал соглашение: обязательства покупать американские энергоресурсы и углеводороды, а также вкладывать в экономику США около $600 млрд. Это явный перекос в одну сторону. И пока европейские компании сталкиваются с нехваткой инвестиций внутри ЕС, капитал продолжает утекать за океан", - добавил Гулиев.

"В итоге Европа на себе ощутит последствия этой зависимости: рост цен, снижение конкурентоспособности и, вполне возможно, рост социального недовольства. Придется искать альтернативы. Но главный вопрос в другом: насколько Соединенные Штаты вообще можно считать для Европы надежным и прагматичным партнером в долгосрочной перспективе?" - отметил эксперт.

По мнению доктора экономических наук, "усиление экономических связей между США и ЕС может создать единый фронт в конкурентной борьбе с Китаем". "Здесь важную роль сыграет экспорт американских высоких технологий. Европа же хочет снизить зависимость от Китая и других поставщиков, получив доступ к американским ресурсам, сырью и, что особенно важно, технологиям возобновляемой энергетики. Пока США в этом противостоянии выигрывают", - добавил он.

Гулиев отметил, что "последствия сделки шире чисто экономических выгод". По его словам, соглашение может задать новые правила игры в сфере регулирования цифровых платформ, "зеленого" перехода и создании устойчивых цепочек поставок. "Это усилит давление на развивающиеся экономики - им придется либо принимать западные стандарты, либо искать другие варианты", - резюмировал экономист.

Сделка США и ЕС

27 июля президент США Дональд Трамп после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%.

Американский лидер добавил, что европейские страны в рамках соглашения инвестируют $600 млрд дополнительно к тому, что уже вложили в американскую экономику. Также, по его словам, страны Евросоюза согласились закупить у США "огромное количество" вооружений в ближайшем будущем общей стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.

Фон дер Ляйен в свою очередь сообщила, что для снижения американских пошлин с 30 до 15% Брюссель пообещал Вашингтону среди прочего полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо. В течение трех лет ЕС потратит на покупки американских энергоносителей $750 млрд. В 2024 году весь объем энергетического импорта Евросоюза составил 380 млрд евро. Глава ЕК пообещала, что две трети энергетического импорта ЕС теперь должны поступать из США.