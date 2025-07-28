Первые отгрузки СПГ с проекта могут начаться в 2027 году

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Американская Venture Global, второй крупнейший экспортер сжиженного природного газа (СПГ) в США, приняла финальное инвестиционное решение о строительстве первой очереди своего третьего СПГ-завода - CP2 LNG в Луизиане с пиковой мощностью в 28 млн тонн, говорится в сообщении компании. Первые отгрузки СПГ с проекта могут начаться в 2027 году.

"Компания Venture Global объявляет об окончательном инвестиционном решении и успешном закрытии проектного финансирования в размере $15,1 млрд для первой фазы третьего проекта компании, Venture Global CP2 LNG, вместе со связанным с ним трубопроводом CP Express Pipeline", - сказано в сообщении.

Объемы СПГ с первой фазы проекта были законтрактованы долгосрочными соглашениями с заказчиками в Европе, Азии и остальном мире. После завершения проекта Venture Global станет крупнейшим экспортером СПГ в США.

CP2 LNG станет третьим крупнотоннажным СПГ-заводом Venture Global и будет расположен недалеко от действующего завода компании Calcasieu Pass в Луизиане. Завод будет состоять из 36 среднетоннажных линий, общая номинальная мощность которых после завершения обеих очередей проекта составит 20 млн тонн, а на пике будет достигать 28 млн тонн.