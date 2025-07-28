Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи снизился на 1,49%, индекс РТС опустился на 1,52%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник снизился на 1,49%, до 2 730,98 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,52% - до 1 108,1 пункта. Курс юаня вырос на 28 коп. до 11,34 руб.

"Индекс Мосбиржи почти весь понедельник торговался вблизи закрытия прошлой недели, однако ближе к вечеру резко снизился, уйдя ниже 2 750 пунктов. Основной причиной распродаж стало заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении срока в 50 дней для решений о достижении мира. А значит, и до потенциального введения обещанных санкций", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции "Норильского никеля" (+1,6%), скорее всего, из-за недооценки этих бумаг и высоких цен на металлы", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции ВТБ (-4,9%), скорее всего, из-за опасения возможных новых санкций против российского финансового сектора.

Прогноз на 29 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что 29 июля курс доллара будет колебаться на уровне 80-81 руб., юань - в диапазоне 11-11,5 руб.

Как считают в Freedom Finance Global, 29 июля индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 29 июля: 80-82 руб., 93-95 руб. и 11,1-11,5 руб., соответственно.