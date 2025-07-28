Во время уроков сотрудники компании научили детей оказывать первую помощь пострадавшим

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты филиала ПАО "Россети" - МЭС Юга провели уроки по электробезопасности для более 700 детей, отдыхающих в оздоровительном лагере "Кипарис" в Республике Крым, сообщили в компании.

"Более 700 детей приняли участие в занятиях <…> по профилактике электротравматизма для ребят, отдыхающих в Крыму в оздоровительном лагере "Кипарис". До конца лета занятия планируются также в Краснодарском и Ставропольском краях. В общей сложности в них примут участие более 1,3 тыс. детей", - говорится в сообщении.

Во время уроков сотрудники компании также научили детей оказывать первую помощь пострадавшим. В этом им помогал антропоморфный робот, который может имитировать расширение и сужение зрачков глаз от воздействия тока, сердечную аритмию. В "Россетях" отметили, что компания на регулярной основе проводят тематические занятия во всех регионах присутствия.