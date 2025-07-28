Ее общий объем за первое полугодие 2025 года составил 1,13 трлн рублей, что на 4,8% больше, чем за соответствующий период 2024 года, сообщил губернатор региона Глеб Никитин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Общий объем отгруженной продукции в Нижегородской области за первое полугодие 2025 года составил 1,13 трлн рублей. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил губернатор региона Глеб Никитин на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в Москве, сообщается на сайте правительства РФ.

"Общий объем отгруженной продукции за первое полугодие 2025 года составил 1,13 трлн рублей, что на 4,8% больше, чем за соответствующий период 2024 года. Индекс промышленного производства за полугодие составил 103,3%, а по обрабатывающим производствам - 104,7%", - говорится в сообщении со ссылкой на Никитина.

При этом отмечается, что производство кокса и нефтепродуктов показывает рост в 44%, металлических изделий - 31,1%, производство машин и оборудования - 21%.

На встрече также обсудили вопросы развития микроэлектроники, реализацию инфраструктурных проектов в Нижнем Новгороде и перспективы взаимодействия области с белорусскими коллегами в отрасли судостроения.