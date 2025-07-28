В Российском экологическом операторе отметили, что для этого создают единые стандарты и технические требования

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Технологии переработки пеностекла, прочного утеплителя из переработанного стекла, начнут массово применять в строительстве в России. Для этого идет создание единых стандартов и технических требований, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Технологии переработки пеностекла стандартизируют в России. Их начнут массово применять в строительстве в России. Соглашение об этом подписали Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла "Ресурс", созданная при поддержке РЭО, и Ассоциация производителей пеностекла и аналогов", - говорится в сообщении.

Стороны планируют разработать рекомендации и нормативные документы, которые позволят классифицировать продукцию, упростить подтверждение ее качества и защитить производителей от подделок и недобросовестной конкуренции. Также ассоциации будут заниматься научными исследованиями, консультировать участников рынка и помогать внедрять отечественные технологии в строительную отрасль.

"Создание единых стандартов и технических требований - важный шаг для того, чтобы такие материалы, как пеностекло, использовались чаще. Это поможет не только упростить работу для строителей, но и вовлечь больше вторичных ресурсов в оборот", - отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова, чьи слова приводятся в сообщении.

Пеностекло - это прочный теплоизоляционный материал, который получают из переработанного стекла. Оно негорючее, устойчивое к влаге, не подвержено гниению. Его можно использовать при строительстве зданий, прокладке дорог и создании инфраструктуры. Материал делают путем вспенивания стеклянной массы при высоких температурах. Его природными аналогами могут считаться, например, туф и пемза.

"Цель нашей ассоциации - содействие развитию экономики замкнутого цикла во всех отраслях. Помощь в выстраивании цепочек, поиск технологических решений, административных сопровождений и юридического оформления. Мы видим географическую неравномерность рынка для вторичного использования стекла, есть проблемы при его сортировке. Поэтому необходима совместная работа с отраслевым сообществом. Это уже третья ассоциация из стекольной отрасли, с которой мы развиваем сотрудничество", - добавила исполнительный директор Ассоциации "Ресурс" Валерия Гулимова.