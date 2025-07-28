Тюменская область и Беларусь могут запустить совместную программу поддержки исследований, сообщил глава региона Александр Моор

ТЮМЕНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Тюменская область и Беларусь могут запустить совместную программу поддержки исследований. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор по итогам встречи с президентом Беларусии Александром Лукашенко.

"Продолжаем работать в Минске. Прошла встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. <…> Обсудили развитие промышленности, в частности в нефтегазовой сфере и машиностроении, поставки техники, научные проекты. <…> Говорили и о науке: уже есть совместные проекты в области биобезопасности. Предложили запустить двустороннюю программу поддержки исследований", - написал он.

По его словам, Тюменская область закупает у белорусских заводов сельхозтехнику и спецтехнику, в жилых домах работают белорусские лифты. При этом он отметил, что область обращает внимание на качество и сервис: если поставщик хочет долгосрочно работать с регионом, важно выстраивать полноценную инфраструктуру: ремонт, запчасти, обучение, обслуживание. "Беларусь готова укреплять сотрудничество. Она - наш надежный партнер и мы настроены на продолжение взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Моор.

Губернатор Тюменской области также сообщил, что в ходе встречи также была затронута тема исторической памяти. По его словам, фестиваль в честь защитников Брестской крепости, который проводится вместе с белорусскими коллегами, должен получить поддержку Союзного государства.