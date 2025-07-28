По данным на 17:12 мск, показатель рос на 2,25%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Курс доллара на российском межбанковском рынке на Forex ускорил рост и превышал 83 рубля впервые с 9 мая 2025 года, следует из данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По данным на 17:12 мск, курс доллара рос на 2,25% - до 81,009 рубля, превысив данное значение впервые с 16 мая 2025 года. В это же время курс евро на российском межбанковском рос на 0,78%, до 94,005 рубля. К 20:00 мск доллар ускорил рост и находился на уровне 83,1 рубля (+4,66%), евро торговался на уровне 94,36 рубля (+1,16%).