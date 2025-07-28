Согласно распоряжению, выплаты призваны компенсировать ущерб от утраты поголовья и аквакультур в результате проведения в регионе контртеррористической операции, а также обстрелов со стороны ВСУ

КУРСК, 28 июля. /ТАСС/. Минсельхоз России выделит в 2025 году Курской области 2,5 млрд рублей в качестве компенсации сельхозпроизводителям понесенного ущерба от проведения на территории региона контртеррористической операции и обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Выделить в 2025 году Минсельхозу России бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 2 500 000 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансирования расходных обязательств <…>, возникающих при осуществлении компенсации товаропроизводителям агропромышленного комплекса", - говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, выплаты призваны компенсировать ущерб от утраты поголовья и аквакультур в результате проведения в регионе контртеррористической операции, а также обстрелов со стороны ВСУ.