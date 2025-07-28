Кроме строительства блочно-модульных котельных, эти деньги пойдут на покупку передвижных мастерских, экскаваторов, автокранов и другую технику

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Финансирование инвестиционной программы предприятия "Донбасстеплоэнерго" в ДНР составит более 901,6 млн рублей, сказано в приказе Минстроя республики, с которым ознакомился ТАСС.

Документом утверждена инвестиционная программа предприятия "Донбасстеплоэнерго" на этот год. В нее включено строительство блочно-модульных котельных в Донецке, Кутейниково, Старобешево, Придорожном, Васильевке, Докучаевске и других населенных пунктах, реконструкция, переоснащение и диспетчеризация котельных, в том числе школьных, разработка проектов реконструкции теплосетей Макеевки, капремонт теплосетей, замена магистральных сетей, ремонт и строительство складов компании.

Кроме того, запланирована покупка передвижной мастерской, экскаватора, автокрана, кранов-манипуляторов, микроавтобуса, дизель-генераторов и другой техники.