Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что введение рестрикций отложили на 30 дней

БЕЛГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Введение американских санкций против сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") вновь отложено, в этот раз на 30 дней. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"Введение санкций против NIS отложено на 30 дней! Это уже пятая по счету отсрочка санкций, на этот раз на 30 дней. <...> Мы продолжим отстаивать интересы нашей экономики и наших граждан", - сообщила министр на странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Джедович-Ханданович заявляла, что переговоры с США по вопросу продления действия лицензии, которая истекает 29 июля, идут "довольно сложно", так как Сербия оказалась "в незавидном положении между двумя великими державами - Россией и США". При этом она подчеркнула, что Белград всеми силами стремится избежать введения ограничительных мер.

27 июня власти США в четвертый раз отложили введение санкций против NIS до 29 июля. Член правления "Газпрома" Сергей Кузнец ранее заявлял, что российская сторона надеется на урегулирование ситуации с учетом важности NIS для энергетической стабильности Юго-Восточной Европы.

10 января Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть", ее главу Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, в том числе NIS. "Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), "Газпром" (11,3%) и Сербия (29,87%).