Этой динамично развивающейся отрасли необходимы более масштабные задачи, заявил Ростислав Гольдштейн на заседании регионального правительства

СЫКТЫВКАР, 28 июля. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн потребовал более амбициозный комплексный план развития сельского хозяйства. Этой динамично развивающейся отрасли необходимы более масштабные задачи, сказал Гольдштейн на заседании регионального правительства.

"Прекращайте быть учетчиками. У нас министерство зачем? Ключевое - развитие. Пока вы не поставите себе масштабных задач, мы так и будем топтаться на месте. Может, это объективно, что точки роста на территории отсутствуют, и надо сохранить то, что есть? Но только сегодня сельское хозяйство - самая динамично развивающаяся отрасль, с самыми высокими доходами", - обратился Гольдштейн к исполняющему обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Сергею Елдину после представленного доклада.

Главу региона поддержал премьер-министр Коми Дмитрий Братыненко, отметив, что в докладе не прозвучало ничего относительно развития животноводства, тогда как есть идея развивать молочное животноводство на юге республики, где для этого более благоприятные климатические условия, а севернее - заниматься мясным животноводством. "Какое количество хозяйств, какие у каждого перспективы, чем можно помочь? К нам постоянно идут фермеры и задают вопросы о поддержке, развитии", - сказал Братыненко, попросив срок до октября для подготовки комплексного плана.

Как сообщил в своем докладе руководитель Минсельхоза Коми, самообеспеченность региона по молоку составит в 2025 году 29,7%, по мясу - 37,5%, по яйцу - 55%, по овощам - 39%, по картофелю - 92%. Уровень сбыта местной продукции в магазинах федеральных сетей составляет в среднем порядка 20%. При этом половина продаваемого в ретейле молока - местного производства, мяса - 36%, хлеба - 60%.

По словам Елдина, к 2030 году планируется увеличить самообеспеченность молоком вдвое. Предполагается повысить уровень интенсивности использования земель - ежегодно вовлекать по 1 тыс. гектаров пустующих сельхозземель под кормовые культуры, а также вдвое сократить земли, занятые борщевиком, и засеивать их кормовыми культурами. Овощехранилища на базе хозяйств "Палевицы" и "Пригородный" реконструируют под хранение не менее 3 тыс. тонн картофеля с предпродажной подготовкой.