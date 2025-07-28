Подобный шаг, как указывает издание, может принести администрации американского лидера Дональда Трампа десятки миллиардов долларов

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение новой системы сборов с держателей патентов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В настоящее время обладатели патентов в США выплачивают правительству фиксированный сбор в течение нескольких лет, подобные отчисления зачастую не превышают нескольких тысяч долларов. Вместе с тем Министерство торговли США в настоящее время обсуждает введение сбора с привязкой к ценности патента, в частности американская администрация рассматривает взимание от 1 до 5% от стоимости патентов с его держателей. Пока остается неясным заменит ли новая система существующий сбор или будет взиматься дополнительно.

Подобный шаг, указывает издание, может принести администрации Трампа десятки миллиардов долларов. Аналитики оценивают общую ценность патентов в США в несколько триллионов долларов, при этом такие технологические гиганты как Samsung и Apple регистрируют по несколько тысяч патентов в год.

Группы предпринимателей, пишет газета, вероятно, попытаются заблокировать подобное нововведение, так как уже выплачивают американской администрации налог с прибыли, которую приносят их патенты.