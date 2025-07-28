По словам бразильского лидера, сейчас лишь 30% территории страны изучено, остальные земли еще предстоит освоить вместе с партнерами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не получат доступа к полезным ископаемым Бразилии, республика сама выберет тех партнеров, с которыми будет осуществлять их совместную добычу. Об этом заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

"На днях я прочитал статью о том, что Соединенные Штаты заинтересованы в критически значимых полезных ископаемых Бразилии. Если они настолько важны, то я заберу их себе. Зачем мне передавать их кому-то другому?" - отметил президент, принимая участие в церемонии открытия новой тепловой электростанции в штате Рио-де-Жанейро.

По словам главы государства, сейчас лишь 30% территории Бразилии изучено, остальные земли еще предстоит освоить совместно с партнерами.

Ранее Лула да Силва объявил, что Бразилия намерена укрепить сотрудничество с Россией в области совместной добычи критически важных минералов. 13 мая газета Folha de S.Paulo сообщила, что стороны начали обсуждать совместную добычу урана и лития.