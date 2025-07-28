Показатели не были достигнуты по 37 из 120 мероприятий, сообщил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. На реализацию индивидуальных планов развития регионов (ИПР) за пять лет было направлено 49,4 млрд рублей за счет средств федерального бюджета и 1,7 млрд рублей - за счет региональных бюджетов. Однако 36,4% от общего объема расходов федерального бюджета не привели к запланированным результатам, по 37 из 120 мероприятий ИПР плановые показатели не достигнуты. Об этом говорится в отчете Счетной палаты "Аудит реализации индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, направленных на создание эффективной экономики в 2020-2024 годах".

"По оценке Счетной палаты, 36,4% от общего объема расходов федерального бюджета не привели к запланированным результатам: по 37 из 120 мероприятий ИПР плановые показатели не достигнуты. Низкие результаты отмечаются по мероприятиям в сфере развития туризма: по этому направлению без достижения результата было израсходовано 50% выделенных ресурсов", - сообщил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, слова которого приводятся в отчете.

При этом проверка показала, что по состоянию на 1 мая 2025 года все десять регионов, участвующих в реализации ИПР (Алтайский край, республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Курганская и Псковская области), достигли плановых значений по трем из четырех показателей социально-экономического развития: "уровень безработицы", "уровень бедности" и "темп роста среднедушевого дохода". По данным отчета СП, значения показателя "темп роста инвестиций в основной капитал" остались не достигнуты в 5 регионах (республики Калмыкия и Марий Эл, Чувашская Республика, Алтайский край и Курганская область). Отмечается, что в процессе реализации ИПР значения плановых результатов корректировались: всего за пять лет в них было внесено 47 изменений.

"Проверка показала, что в нескольких регионах выделенных средств федерального бюджета оказалось недостаточно для завершения всех запланированных мероприятий в рамках ИПР. Так, в трех регионах потребовалось привлечение дополнительных средств из республиканских бюджетов на общую сумму 549,8 млн рублей", - говорится в отчете.

Помимо указанных недостатков, в ходе проверки были выявлены факты предоставления недостоверной отчетности о выполнении мероприятий и достижении соответствующих результатов ИПР со стороны субъектов Российской Федерации. В отдельных регионах установлены случаи использования средств не по целевому назначению.

Рекомендации Счетной палаты

"Следует отметить, что по поручение главы государства механизм ИПР продлен до 2030 года. Правительство уже утвердило новые планы развития для 10 субъектов Российской Федерации. В список вошли те же регионы, за исключением Республики Карелия, которая заменена на Хакасию. Мы видим, что в новых ИПР почти 14% средств федерального бюджета (8 243,1 млн рублей) будут направлены на строительство и развитие туристической инфраструктуры. При этом в отличие от профильной госпрограммы "Развитие туризма" в рамках ИПР регионы фактически не несут ответственности за увеличение туристического потока. Основными результатами мероприятий являются создание рабочих мест и привлечение внебюджетных инвестиций. В связи с этим Счетная палата предложила правительству определить методику расчета показателей мероприятий по объему внебюджетных инвестиций и количеству созданных рабочих мест, требования к документам, подтверждающим их достижение, а также проработать вопрос об исключении мероприятий по развитию туризма из ИПР", - сообщил аудитор Счетной палаты.