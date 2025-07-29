"Выберу.ру": спрос россиян на вклады во II квартале 2025 года вырос почти на 40%

В исследовании финансового маркетплейса также сказано, что чаще всего пользователи вкладов во II квартале размещали 1 млн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Спрос на вклады во II квартале вырос почти на 40% - россияне стремились зафиксировать доходность до возможного снижения ставок. Об этом сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материал есть в распоряжении ТАСС).

"Во втором квартале 2025 года интерес россиян к срочным рублевым вкладам заметно вырос. По сравнению с первым кварталом суммарное количество запросов на расчет доходности и оформление депозитов увеличилось на 38%. При этом накопительные счета остались на прежнем уровне интереса, не продемонстрировав роста", - говорится в сообщении.

Директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко поясняет, что всплеск спроса на вклады во II квартале может быть связан с ожиданиями снижения ключевой ставки. "Потребители стремятся зафиксировать доходность на текущем высоком уровне до начала смягчения денежно-кредитной политики, то есть еще большего снижения ключевой ставки, за которой начнут снижаться ставки по вкладам", - отмечает она.

Чаще всего пользователи во II квартале размещали 1 млн рублей (18%). Более крупные вклады - от 1,4 млн рублей и выше - открывает лишь небольшая часть клиентов (1-4%). Еще по 10% приходится на суммы в 100 тыс. и 500 тыс. рублей. Остальные размещают суммы менее 100 тыс. рублей. Это свидетельствует о доминировании массового, а не состоятельного вкладчика, а также о сдержанности в поведении даже среди тех, кто обладает заметными накоплениями, отмечают эксперты.

По данным маркетплейса, в I квартале 2025 года потребительский интерес ко вкладам был относительно стабильным: в январе, феврале и марте он снижался - сначала на 13% (с 441 тыс. до 382 тыс.), затем удержался на почти том же уровне (-1%). Однако уже в апреле ситуация начала меняться: несмотря на традиционное сезонное затишье, показатели продемонстрировали замедление спада. К маю произошло резкое увеличение спроса на 78% по сравнению с апрелем, и в июне интерес остался на этом же высоком уровне.