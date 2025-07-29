Количество выданных кредитных карт в июне сократилось на 4,8%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Количество новых выданных кредитных карт в июне 2025 г. сократилось на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,03 млн (в мае - 1,08 млн). При этом это самое низкое значение ежемесячной выдачи новых кредитных карт за последний год, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число новых выданных кредитных карт в июне этого года сократилось на 55,2% (в июне 2024 г. - 2,29 млн).

При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в июне, по сравнению с предыдущим месяцем также сократился - на 5,1% и составил 103,3 млрд руб. (в мае - 108,8 млрд руб.). В то же время в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем лимитов по новым выданным кредиткам сократился сразу на 60,5% (в июне 2024 г. - 261,9 млрд руб.).

Среди регионов РФ наибольшее количество новых кредитных карт в июне этого года было выдано в Москве (78,7 тыс.), Московской области (64 тыс.), Краснодарском крае (48,1 тыс.), Санкт-Петербурге (44 тыс.) и Свердловской области (33,2 тыс.).

Также среди 20 регионов-лидеров по выдаче кредитных карт наиболее серьезная динамика сокращения их числа в июне по сравнению с маем была зафиксирована в Республике Татарстан (-9,8%), Краснодарском крае (-9,8%), а также вТюменской (с ХМАО и ЯНАО) (-7,5%), Иркутской (-6,3%) и Ростовской (-5,9%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц сократился на 3,8% и 5% соответственно.

"После падения во второй половине прошлого года, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась. Так, в январе-мае текущего года число выдаваемых кредиток находилось на уровне 1,03 - 1,11 млн в месяц. При этом говорить об окончании периода сокращения выдачи, начавшегося в 2024 году, пока преждевременно. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в т. ч. в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Соответственно аппетит банков к риску также находится на довольно низком уровне, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.