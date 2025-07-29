Чтобы избежать штрафов, лучше всего оплачивать обязательства за один-два рабочих дня, отметил член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Арендные, коммунальные и кредитные платежи лучше оплачивать заранее, для регулярных платежей можно настроить автосписание с запасом в несколько дней, особенно если речь идет о кредитах - это поможет избежать штрафа за просрочку платежа в случае, если банк задерживает перевод средств. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Многие сталкивались с ситуацией: перевод отправлен вовремя, а деньги доходят позже срока. В итоге - штраф за просрочку. Чтобы этого не произошло, важно разобраться, как устроена работа банков в течение так называемого банковского дня. Это не календарные сутки и даже не рабочий день в привычном смысле. Банковский день - это интервал, в течение которого банк обрабатывает платежные поручения "днем сегодня". Как правило, он длится с 9 до 17-18 часов по московскому времени, но каждый банк устанавливает его самостоятельно и указывает в тарифах или правилах дистанционного обслуживания. После завершения этого интервала банк принимает поручения, но исполняет их только на следующий банковский день", - отметил он.

Отличие от выходного или праздничного дня состоит в том, что если срок исполнения обязательства выпал на такой день, согласно статье 193 Гражданского кодекса, он переносится на ближайший рабочий. "Однако это не значит, что банк в этот день обязательно исполнит ваш перевод. Все зависит от режима операционного дня. Переводы между своими счетами внутри одного банка обычно проходят быстро, в том числе в выходные. Но при этом важно, чтобы дата исполнения совпадала с датой получения банком распоряжения. Особенно это касается переводов на счет погашения кредита. Даже если деньги "внутри банка", для автоматической фиксации своевременного платежа они должны попасть на счет в пределах операционного дня", - пояснил Говырин.

С межбанковскими переводами все сложнее: они обрабатываются в рамках платежной системы Банка России, и если вы отправили перевод после окончания операционного дня, он будет исполнен только завтра, подчеркнул депутат. "Исключение - Система быстрых платежей (СБП), которая работает круглосуточно и может стать хорошей альтернативой, если платеж срочный", - указал парламентарий.

Клиент вправе требовать пересмотра начисленного штрафа

Чтобы избежать штрафов, лучше всего оплачивать обязательства заранее - за один-два рабочих дня, считает Говырин. "Это особенно важно для арендных, коммунальных и кредитных платежей. Если вы знаете точное время окончания операционного дня, планируйте оплату до этого момента. В срочных ситуациях лучше воспользоваться СБП - деньги дойдут мгновенно. Храните подтверждение выполнения перевода с датой и временем - электронные чеки имеют юридическую силу. Для регулярных платежей можно настроить автосписание с запасом в несколько дней, особенно если речь идет о кредитах", - рассказал он.

В случае, если платеж задержался по вине банка, клиент вправе требовать пересмотра начисленного штрафа. "По статье 856 Гражданского кодекса банк отвечает за надлежащее исполнение распоряжений по счету. Также можно сослаться на статью 395 - проценты за пользование чужими средствами. Если штраф начислен кредитором, и у вас есть подтверждение того, что распоряжение банку было дано вовремя, вы вправе потребовать отмены неустойки. Согласно закону, размер пеней и штрафов по потребительским кредитам и процентам по ним не может превышать 20% годовых, если за период нарушения обязательств на сумму просрочки начисляются проценты по кредиту, либо 0,1% в день, если проценты не начисляются", - пояснил Говырин. Если мирно решить вопрос не удается, следует подать претензию в банк: если она будет отклонена, можно обратиться к финансовому уполномоченному или в суд, сообщил депутат.