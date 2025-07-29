Полное замещение возможно, но это скажется на ценах для потребителей газа, отметил, в частности, научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Задача Евросоюза полностью заместить российские нефть и газ на американский СПГ - сложная, такой переход неизбежно скажется на европейских потребителях. Об этом заявили ТАСС эксперты Института Гайдара.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для снижения американских пошлин с 30% до 15% Еврокомиссия (ЕК) в том числе пообещала США полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ, нефтепродукты, нефть и ядерное топливо на $750 млрд.

"Роль России на европейском рынке газа не выглядит решающей, но и совсем пренебрегать ею не стоит. Несмотря на усилия ЕС по снижению зависимости от российского газа, в 2024 году Россия оставалась значимым поставщиком газа на европейский рынок. Основной рост поставок пришелся на СПГ, что подчеркивает сложности для ЕС в задаче полностью отказаться от российского газа в краткосрочной перспективе", - сказал научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов.

По его словам, полное замещение вполне возможно, но это неизбежно скажется на ценах для потребителей газа, поскольку структура поставок в ЕС будет еще больше отдаляться от оптимальной. "На рынках нефти, нефтепродуктов и ядерных материалов отказ от российских поставок выглядит наименее болезненным для ЕС, что позволяет ожидать крайне малый негативный эффект на экономику объединенной Европы", - отметил эксперт.

По словам эксперта Фонда экономической политики Владимира Седалищева, газ и нефть можно купить во многих странах, поэтому "отказ от поставок их из России вполне возможен, пусть и с некоторой заметной для потребителей наценкой".

Он отметил, что с ядерным топливом ситуация сложнее: очень мало стран умеют его изготавливать и перерабатывать его отходы. "Плюс, некоторые атомные станции ЕС строились Россией/СССР и переход от российских ядерных технологий к, скажем, французским, может потребовать значительного инвестирования из-за различий технических стандартов. Поэтому возможность полного отказа от ядерного топлива из России остается под вопросом по сравнению с углеводородами. Однако на импорт российского ядерного топлива приходится сейчас не более €1 млрд", - указал он.