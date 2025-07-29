В мае Турция импортировала из РФ по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" суммарно 1,19 млрд куб. м

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия по итогам января - мая увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 20,5%, до 10 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Согласно информации ведомства, в мае Турция импортировала из РФ по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" суммарно 1,19 млрд куб. м.

Всего в январе - мае прокачка российского газа в Турцию достигла около 10 млрд куб. м (+20,5%). Если учитывать также и отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) (в 2025 году они пока не осуществлялись), то рост общих поставок российского газа в Турцию в январе - мае 2025 года составляет 16%.

По итогам 2024 года Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. Совокупные поставки газа из РФ в Турцию с учетом СПГ составили более 21,5 млрд куб. м.

Ранее "Газпром" сообщал, что потребление газа в Турции в I квартале достигло исторического максимума для января - марта и превысило 21 млрд куб. м. При этом в апреле и мае, согласно подсчетам ТАСС на основе данных турецкой биржи EPIAS, потребление газа в Турции установило рекорд за все время наблюдений для каждого из этих месяцев. В то же время Турция в январе - мае закупила 4,6 млрд куб. м СПГ у США.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год, общая протяженность - 1 213 км. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.