ЦБ участвует в разработке поправок о счетах для сборов на СВО

Поправки предполагают сбор денежных средств на специальном банковском счете добровольца, откуда они могут списываться только для оплаты товаров и услуг

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Центральный банк разделяет озабоченность в связи со сложностями, возникающими при волонтерских сборах на помощь бойцам СВО, и участвует в разработке законопроекта о регулировании таких сборов. Об этом говорится в ответе Центробанка на запрос первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Ткачева ("Новые люди"), документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Ткачев направил в ЦБ запрос, в котором предложил разработать для банков методический рекомендации по работе с клиентами, собирающими деньги на поддержку бойцов СВО. Он отметил, что такие граждане регулярно сталкиваются с блокировками счетов, заморозкой транзакций и приостановкой операций со стороны финансовых организаций. Рекомендации, по мнению парламентария, помогут банкам отличать добросовестную гуманитарную инициативу от подозрительной деятельности, что снизит количество необоснованных блокировок.

"Банк России рассмотрел ваши предложения о совершенствовании подходов к сбору денежных средств в гуманитарных целях для лиц, находящихся в районах проведения СВО, с использованием банковских счетов добровольцев (волонтеров) и сообщает, что разделяет Вашу озабоченность постановленной проблемой. Банк России участвует в разработке проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", инициируемого депутатом Государственной думы РФ Натальей Костенко, направленного на регулирование особенностей осуществления таких сборов", - говорится в письме за подписью статс-секретаря - зампреда ЦБ Алексея Гузнова.

Как ранее писали СМИ, предложенные Костенко поправки предполагают осуществление сбора денежных средств только на специальном банковском счете добровольца, откуда средства могут списываться только для оплаты товаров и услуг. При этом волонтер еще до начала сбора на нужды СВО должен будет уведомить о таком сборе банк и уполномоченную организацию.

"Одновременно с этим выражаем благодарность за Ваши предложения по разработке методических рекомендаций для кредитных организаций по особенностям работы с физическими лицами, осуществляющими гуманитарные сборы денежных средств, и сообщаем, что они будут приняты во внимание в ходе дальнейшей работы в указанной сфере", - говорится также в ответе ЦБ на обращение Ткачева.