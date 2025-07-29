Комиссия Госсовета по экономике рассмотрит дополнительную поддержку бизнеса

Некоторые инициативы комиссии по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" уже учтены на федеральном уровне, отметил ее глава, губернатор Рязанской области Павел Малков

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вопросы дополнительной поддержки предпринимательства в производственной сфере, а также стимулирование инвестиционной активности бизнеса и совершенствование законодательства о закупках рассмотрит в 2025 году комиссия Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика". Об этом ТАСС сообщил глава комиссии, губернатор Рязанской области Павел Малков.

"В этом году планируем рассмотреть вопросы оптимизации обязательных требований и неналоговых платежей, дополнительной поддержки предпринимательства в производственной сфере; повышения эффективности реализации федерального проекта "Производительность труда"; совершенствования законодательства о закупках; стимулирования инвестиционной активности бизнеса", - сказал он.

По словам Малкова, некоторые инициативы комиссии уже учтены на федеральном уровне, другие поддержаны органами власти или находятся в проработке. Так, доработана программа льготного кредитования МСП в приоритетных отраслях, сохранены "зонтичные поручительства", микрозаймы и гарантии государственных микрофинансовых и гарантийных организаций. Предусмотрены дополнительные льготные кредиты для предпринимателей, внедряющих системы роботизации и автоматизации производства, а также в станкоинструментальной промышленности. Также расширен эксперимент "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" для всех регионов РФ, а в национальный план по конкуренции включены задачи оптимизации неналоговых платежей и создание их единого реестра.

В разработке находятся меры для поддержки сектора МСП и рассматривается расширение карты по государственным закупкам на малые технологические компании. "Поскольку нацпроект "Производительность труда" стартовал в текущем году, то уже по итогам этого года можно будет делать предварительные выводы о промежуточных значениях достижения его целей, задач и факторах, препятствующих их реализации. По устранении таких факторов комиссии также предстоит работать", - отметил Малков.