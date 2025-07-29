"Солар": работу постороннего за компьютером можно выявить в среднем за 8 минут

Для обнаружения вредоносного бота требуется всего две секунды, отметили в группе компаний

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Работа постороннего человека за компьютером сотрудника выявляется в среднем за восемь минут, бота - за две секунды, подсчитали для ТАСС в группе компаний "Солар" (дочерняя структура "Ростелекома") и сообщили, чем это достигается.

В группе пояснили, что на такое способны современные системы, например, технология, использующая поведенческую биометрию. Благодаря ей осуществляется не только мониторинг авторизации в системе, но также фиксация поведения пользователя и оценка его "цифрового почерка". Это, в частности, манера печати, скорость, траектория мыши, голоса и звуки на фоне.

"Современные системы кибербезопасности могут распознать, что за компьютером сотрудника работает посторонний человек, в среднем за восемь минут. Для обнаружения вредоносного бота требуется всего две секунды", - привели в группе свои данные.

У "Солара" такая технология, использующая поведенческую биометрию, есть, и, как отметили в компании, этот подход особенно актуален на фоне роста использования методов социальной инженерии и ИИ-генерации в атаках (дипфейков).

"Анализ поведения пользователя создает дополнительный динамический уровень безопасности, который работает уже после того, как злоумышленник обошел первичные барьеры защиты", - пояснили в группе.