Розничные продажи сидра, пуаре и медовухи за I полугодие выросли на 9,9%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Розничные продажи пива в России за январь - июнь 2025 года упали на 16,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 291,07 млн дал, сообщили в Росалкогольтабакконтроле со ссылкой на данные системы маркировки "Честный знак".

Продажи пива и пивных напитков за исследуемый период сократились на 14,8% и составили 336,52 млн дал, отдельно розничные продажи пивных напитков снизились на 3,8%, до 45,46 млн дал.

При этом розничные продажи сидра, пуаре и медовухи в России за I полугодие 2025 года выросли на 9,9% - до 5,66 млн дал.

Другая алкогольная продукция

По данным Росалкогольтабакконтроля, розничные продажи водки в России, включая предприятия общественного питания, за I и II квартал в 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 35,55 млн дал, коньяка - на 11,1%, до 6,2 млн дал.

Продажи ликероводочных изделий при этом выросли на 13,1%, до 8,8 млн дал, других спиртных напитков - сократились на 0,3%, до 7 млн дал. Всего продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% сократились на 3,5%, до 57,56 млн дал.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России, включая предприятия общепита, за указанный период снизились на 14,4% - до 98,76 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 89,1%, до 966,5 тыс. дал.

Продажи виноградных вин сократились на 3,9%, до 27,55 млн дал, ликерных вин - на 12,8%, до 588,5 тыс. дал. Продажи игристых вин снизились на 8%, до 9,8 млн дал.

Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом за отчетный период уменьшились на 15,2%, до 706,9 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 61,5%, до 125,6 тыс. дал. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 74,6%, до 1,45 млн дал.